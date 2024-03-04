Шифры, секретные документы и опознание генералитета: ГУР взломало Минобороны России – фото

В ГУР акцентировали, что важную роль в успешности спецоперации сыграл заместитель министра обороны РФ – Иванов Тимур

Хакерская атака. Иллюстративное изображение (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Киберспециалисты Главного управления разведки реализовали очередную спецоперацию против России. В результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ.

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В ГУР сообщили, что теперь украинская спецслужба владеет программным обеспечением для защиты информации и шифрования, которое использовалось врагом, а также – массивом секретной служебной документации российского министерства войны.

Речь идет о приказах, отчетах, распоряжениях, докладах и других документах, которые циркулировали между более чем 2000 структурных единиц силового ведомства России. Полученная информация позволяет установить полное строение системы российского минобороны и его звеньев, отметили в ГУР.

В разведке уточнили, что анализ полученных данных помог идентифицировать генералитет, других высоких руководителей структурных подразделений МО РФ, а еще заместителей, помощников, специалистов – всех, кто использовал софт для электронного документооборота.

Фото: ГУР

В частности, в распоряжении военной разведки Украины оказалась служебная документация заместителя министра обороны РФ – Иванова Тимура Вадимовича. В ГУР акцентировали, что он сыграл важную роль в том, что кибератака стала успешной.

"Поэтому почетное звание "маладец" получает именно он: Вадимыч, всем 4, тебе – 5!", – отметили разведчики.

Фото: ГУР

18 января хакеры украинской группировки Blackjack, вероятно, имеющей отношение к Службе безопасности Украины, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты на всей территории России.

29 февраля Украинские хакеры из ІТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки бесплатный сервис электронной почты полностью прекратил работу.

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