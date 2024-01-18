Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони Росії – джерело

Хакерська атака (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має відношення до Служби безпеки України, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

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За даними співрозмовника, українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами".

Це понад 500 паспортів військових об’єктів Міністерства оборони Росії, серед яких:

→ арсенали озброєння;

→ майданчики зенітно-ракетних комплексів;

→ штаби;

→ казарми, які розташовані на захоплених ворогом територіях України;

→ інша технічно-проєктна документація.

Хакери також знесли сім серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично, додали співрозмовники, російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.

Інформація від джерел LIGA.net

Інформація від джерел LIGA.net

Інформація від джерел LIGA.net

Українське хакерське угруповання KibOrg опублікувало нібито повну базу даних найбільшого російського комерційного Альфа-Банку. Її можна завантажити за посиланням та паролем.

У жовтні 2023 року KibOrg разом з хакерами NLB отримали персональні дані понад 30 млн клієнтів банку. Це ПІБ, дати народження, номери рахунків та телефонів клієнтів тощо.

У грудні українські хакери з угруповання Blackjack зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" та видалили дані.

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