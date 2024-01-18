Українські хакери викрали техдокументацію на 500 об’єктів Міноборони Росії – джерело
Хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має відношення до Служби безпеки України, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.
За даними співрозмовника, українські кібервоїни викачали понад 1,2 ТБ даних "Головного військово-будівельного управління спеціальними об’єктами".
Це понад 500 паспортів військових об’єктів Міністерства оборони Росії, серед яких:
→ арсенали озброєння;
→ майданчики зенітно-ракетних комплексів;
→ штаби;
→ казарми, які розташовані на захоплених ворогом територіях України;
→ інша технічно-проєктна документація.
Хакери також знесли сім серверів та зашифрували понад 150 комп’ютерів співробітників установи. Фактично, додали співрозмовники, російські спецбудівники залишились без усього масиву даних та резервних копій інформації.
- Українське хакерське угруповання KibOrg опублікувало нібито повну базу даних найбільшого російського комерційного Альфа-Банку. Її можна завантажити за посиланням та паролем.
- У жовтні 2023 року KibOrg разом з хакерами NLB отримали персональні дані понад 30 млн клієнтів банку. Це ПІБ, дати народження, номери рахунків та телефонів клієнтів тощо.
- У грудні українські хакери з угруповання Blackjack зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" та видалили дані.
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