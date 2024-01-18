Украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов Минобороны России – источники

Хакеры группировки Blackjack скачали более 1,2 ТВ данных российского "Главного военно-строительного управления по специальным объектам"

Хакер (Фото: скриншот)

Хакеры украинской группировки Blackjack, предположительно имеющей отношение к Службе безопасности Украины, "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в правоохранительных органах.

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По данным собеседников, украинские кибервоины скачали более 1,2 ТВ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам".

Это более 500 паспортов военных объектов Министерства обороны России, среди которых:

→ арсеналы вооружения;

→ площадки зенитно-ракетных комплексов;

→ штабы;

→ казармы, расположенные на захваченных врагом территориях Украины;

→ другая техническо-проектная документация.

Хакеры также снесли семь серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. Фактически добавили собеседники, российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации.

Информация от источников LIGA.net

Информация от источников LIGA.net

Информация от источников LIGA.net

Украинская хакерская группировка KibOrg опубликовала якобы полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка Альфа-Банк. Ее можно скачать по ссылке и паролю.

В октябре 2023 года KibOrg вместе с хакерами NLB получили персональные данные более 30 млн клиентов банка. Это ФИО, даты рождения, номера счетов и телефонов клиентов и т.д.

В декабре украинские хакеры по группировке Blackjack сломали московского интернет-провайдера "М9ком" и удалили данные.

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