Украинские хакеры похитили техдокументацию на 500 объектов Минобороны России – источники
Хакеры украинской группировки Blackjack, предположительно имеющей отношение к Службе безопасности Украины, "взломали" российское госпредприятие, строящее военные объекты по всей территории России. Об этом LIGA.net сообщили собеседники в правоохранительных органах.
По данным собеседников, украинские кибервоины скачали более 1,2 ТВ данных "Главного военно-строительного управления по специальным объектам".
Это более 500 паспортов военных объектов Министерства обороны России, среди которых:
→ арсеналы вооружения;
→ площадки зенитно-ракетных комплексов;
→ штабы;
→ казармы, расположенные на захваченных врагом территориях Украины;
→ другая техническо-проектная документация.
Хакеры также снесли семь серверов и зашифровали более 150 компьютеров сотрудников учреждения. Фактически добавили собеседники, российские спецстроители остались без всего массива данных и резервных копий информации.
- Украинская хакерская группировка KibOrg опубликовала якобы полную базу данных крупнейшего российского коммерческого банка Альфа-Банк. Ее можно скачать по ссылке и паролю.
- В октябре 2023 года KibOrg вместе с хакерами NLB получили персональные данные более 30 млн клиентов банка. Это ФИО, даты рождения, номера счетов и телефонов клиентов и т.д.
- В декабре украинские хакеры по группировке Blackjack сломали московского интернет-провайдера "М9ком" и удалили данные.
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