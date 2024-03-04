Шифри, секретні документи та ідентифікація генералітету: ГУР зламало Міноборони Росії – фото

У ГУР акцентували, що важливу роль в успішності спецоперації відіграв заступник міністра оборони РФ – Іванов Тимур

Хакерська атака. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/SASCHA STEINBACH)

Кіберфахівці Головного управління розвідки реалізували чергову спецоперацію проти Росії. У результаті DDoS-атаки вдалось отримати доступ до серверів Міністерства оборони РФ.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У ГУР повідомили, що тепер українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувалося ворогом, а також ― масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства Росії. Одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок, зазначили в ГУР.

У розвідці зауважили, що аналіз отриманих даних допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів МО РФ, а ще заступників, помічників, спеціалістів ― усіх, хто використовував софт для електронного документообігу.

Фото: ГУР

Зокрема, у розпорядженні військової розвідки України опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ ― Іванова Тимура Вадимовича. У ГУР акцентували, що він відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною.

"Тож почесне звання "маладєц" відходить саме йому: вадімич, всім 4, тобі ― 5!", – зазначили розвідники.

Фото: ГУР

18 січня хакери українського угруповання Blackjack, яке, ймовірно, має стосунок до Служби безпеки України, "зламали" російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти на всій території Росії.

29 лютого Українські хакери з ІТ Army of Ukraine успішно атакували найбільший інтернет-портал Росії Mail.ru. Внаслідок атаки безплатний сервіс електронної пошти повністю припинив роботу.

Читайте також: Українські хакери разом із СБУ зламали сайт російського міністерства – викачали дані про війну