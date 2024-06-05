Разведка осуществила масштабную DDoS-атак на электронные сервисы России – источник

В результате атаки произошел сбой в работе ряда государственных учреждений и частных компаний

Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

5 июня на государственные учреждения и частные компании России осуществляют масштабную DDoS-атаку киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в спецслужбах.

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По его словам, в результате атаки произошел сбой в работе ряда государственных учреждений и частных компаний.

Он отметил, что по состоянию на 11:00 жители России не имели доступа к электронным сервисам сайта госуслуг и некоторых услуг ряда институтов, в частности министерств: обороны, финансов, внутренних дел, юстиции, промышленности и энергетики, информационных технологий и связи, чрезвычайных ситуаций.

Кроме этого, также был заблокирован сайт и сервисы федеральной налоговой службы РФ.

На некоторое время была парализована работа "Объединенной авиастроительной компании", а также были сбои в работе серверов облачного хранилища РФ "Гособлако". Также в ряде регионов России несколько дней не работает "единый государственный реестр ЗАГС"

3 мая масштабно ГУР атаковало интернет-провайдеры и операторы мобильной связи в Татарстане в России.

18 января хакеры украинской группировки Blackjack, вероятно, имеющей отношение к Службе безопасности Украины, "взломали" российское госпредприятие, которое строит военные объекты на всей территории России.

29 февраля Украинские хакеры из ІТ Army of Ukraine успешно атаковали крупнейший интернет-портал России Mail.ru. В результате атаки бесплатный сервис электронной почты полностью прекратил работу.

4 марта киберспециалисты Главного управления разведки реализовали очередную спецоперацию против России. В результате DDoS-атаки удалось получить доступ к серверам Министерства обороны РФ.

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