Хакеры атаковали сайт компании, которая занимается ремонтом Leopard для Украины – Reuters

Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Сайт испанской компании Santa Barbara Systems, которая является подразделением немецкой General Dynamics и занимается ремонтом танков Leopard перед их поставкой в Украину, подвергся кибератакам со стороны пророссийских хакеров из группировки NoName. Об этом сообщило агентство Reuters.

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В General Dynamics заявили, что оборонный подрядчик все еще анализирует причину сбоя веб-сайта, и отметили, что все его операции в Европе "работают нормально".

Журналисты отметили, что NoName взяла на себя ответственность за распределенную атаку типа "отказ в обслуживании" (DDoS), которые направляют большие объемы интернет-трафика на целевые серверы, чтобы вывести их из офлайн.

"Мы направили наши DDoS-ракеты на сайты в русофобской Испании", – говорится в сообщении хакерской группировки.

Компания Santa Barbara Systems собирает тяжелую военную технику, в частности танки Leopard и артиллерийское оборудование для испанской армии, а также участвует в модернизации "законсервированных" танков для доставки украинской армии.

В апреле агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) подтвердило, что произошла кибератака на корпорацию Microsoft, приведшая к похищению электронной почты нескольких федеральных агентств США.

15 мая сообщалось, что российские хакеры, связанные с генштабом Минобороны РФ, стали чаще атаковать мобильные устройства украинских военных.

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