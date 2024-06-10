У Швейцарії фіксують збільшення кібератак напередодні Глобального саміту миру

Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня, Росія не братиме в ньому участь

Віола Амгред (Фото: EPA)

Швейцарія фіксує збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Глобального саміту миру, який відбудеться 15-16 червня. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на слова президентки країни Віоли Амгред.

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Амгерд заявила, що останніми тижнями почастішали кібератаки, а в російських ЗМІ з'явились нападки щодо самої урядовиці. Втім, вона зазначила, країна не викликатиме посла Росії.

"Я так і хотіла, тому що дезінформаційна кампанія настільки сильна, кожен може побачити, що мало що в ній відображає реальність", – пояснила вона.

Міністр закордонних справ Іньяціо Кассіс зазначив, що існує явна "зацікавленість" у зриві переговорів, але уникнув відповіді, хто стоїть за атаками, коли його запитали, чи причетна до них Росія.

5 червня права Швейцарська народна партія (SVP) закликала владу Швейцарії надіслати Росії офіційне письмове запрошення на Глобальний саміт миру. Ця партія має найбільше представництво у парламенті, там заявили, що конференція без Росії може зашкодити нейтралітету Швейцарії.

7 червня Амгерд заявила, що Глобальний саміт миру є лише початком подальших переговорів для припинення війни Росії проти України й мирну угоду наприкінці конференції підписано не буде.

У квітні агентство кібербезпеки і безпеки інфраструктури США (CISA) підтвердило, що відбулася кібератака на корпорацію Microsoft, що призвела до викрадення електронної пошти кількох федеральних агентств США.

15 травня повідомлялося, що російські хакери, пов'язані з генштабом Міноборони РФ, стали частіше атакувати мобільні пристрої українських військових.

5 червня сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems, яка є підрозділом німецької General Dynamics та займається ремонтом танків Leopard перед їх постачанням в Україну, зазнала кібератаки з боку проросійських хакерів з угруповання NoName.

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