В Швейцарии фиксируют увеличение кибератак накануне Глобального саммита мира

Глобальный саммит мира пройдет 15-16 июня, Россия не будет в нем участвовать

Виола Амгред (Фото: EPA)

Швейцария фиксирует увеличение количества кибератак и дезинформации в преддверии Глобального саммита мира, который состоится 15-16 июня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на слова президента страны Виолы Амгред.

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Амгерд заявила, что в последние недели участились кибератаки, а в российских СМИ появились нападки в отношении самой чиновницы. Впрочем, она отметила, страна не будет вызывать посла России.

"Я так и хотела, потому что дезинформационная кампания настолько сильна, каждый может увидеть, что мало что в ней отражает реальность", – пояснила она.

Министр иностранных дел Иньяцио Кассис отметил, что существует явная "заинтересованность" в срыве переговоров, но избежал ответа, кто стоит за атаками, когда его спросили, причастна ли к ним Россия.

5 июня правая Швейцарская народная партия (SVP) призвала власти Швейцарии прислать России официальное письменное приглашение на Глобальный саммит мира. Эта партия имеет самое большое представительство в парламенте, там заявили, что конференция без России может помешать нейтралитету Швейцарии.

7 июня Амгерд заявила, что Глобальный саммит мира является лишь началом дальнейших переговоров для прекращения войны России против Украины и мирное соглашение в конце конференции подписано не будет.

В апреле агентство кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США (CISA) подтвердило, что произошла кибератака на корпорацию Microsoft, приведшая к похищению электронной почты нескольких федеральных агентств США.

15 мая сообщалось, что российские хакеры, связанные с генштабом Минобороны РФ, стали чаще атаковать мобильные устройства украинских военных.

5 июня сайт испанской компании Santa Barbara Systems, которая является подразделением немецкой General Dynamics и занимается ремонтом танков Leopard перед их поставкой в Украину, подверглась кибератаке со стороны пророссийских хакеров из группировки NoName.

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