Украина довольна истерической атмосферой в Москве из-за саммита мира – Кулеба

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Украина довольна тем, какая истерическая атмосфера царит в России через саммит мира, ведь он может разрушить враждебный миф о разделе мира на проукраинскую Европу и Америку и остальной мир, который поддерживает РФ. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу.

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"Мы довольны тем, какая истерическая атмосфера царит в Москве через Саммит мира. Мы видим это за их действиями и попытками воспрепятствовать проведению Саммита. Они понимают, что на кону – российский миф о разделе мира на Европу и Америку, которые поддерживают Украину, и все остальное мира, поддерживающего Россию", — сказал он.

По словам министра, мировое большинство поддерживает Устав ООН и международное право.

Кулеба утверждает, что Саммит мира – это глобальное дипломатическое сражение, которое Украина ведет прямо сейчас на всех континентах и во всех уголках мира. Он также подчеркнул, что чем ближе к саммиту – тем ожесточеннее она становится.

"Силы российской и украинской дипломатий, мягко говоря, не равны, когда речь идет о ресурсах. Но вместе с нашими союзниками и благодаря грамотным и системным действиям – мы обыгрываем врага", — сказал министр.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и имеет план, как это сделать.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил , что на западе в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта , которые станут главными на Саммите мира.

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