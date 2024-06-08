Україна задоволена істеричною атмосферою в Москві через Саміт миру – Кулеба

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Україна задоволена тим, яка істерична атмосфера панує в Росії через Саміт миру, адже він може зруйнувати ворожий міф про поділ світу на проукраїнські Європу та Америку і решту світу, яка підтримує РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Укрінформу.

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"Ми задоволені тим, яка істерична атмосфера панує в Москві через Саміт миру. Ми бачимо це за їхніми діями та спробами перешкодити проведенню саміту. Вони розуміють, що на кону – російський міф про поділ світу на Європу та Америку, які підтримують Україну, та решту світу, що підтримує Росію", — сказав він.

За словами міністра, світова більшість підтримує Статут ООН і міжнародне право.

Кулеба стверджує, що Саміт миру – це глобальна дипломатична битва, яку Україна веде просто зараз на всіх континентах і в усіх куточках світу. Він також наголосив: що ближче до саміту – то запеклішою вона стає.

"Сили російської та української дипломатій, м’яко кажучи, не рівні, коли йдеться про ресурси. Але разом з нашими союзниками та завдяки грамотним і системним діям – ми переграємо ворога", — сказав міністр.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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