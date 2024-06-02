Зеленський: Росія намагається зірвати Саміт миру, їздячи країнами та погрожуючи їм

Український лідер заявив, що підтвердження участі у заході надійшло вже від офіційних представників 106 країн світу

Володимир Зеленський (Фото: ЕРА / Olivier Matthys)

Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру у Швейцарії й в цьому їй допомагають деякі країни світу, заявив президент Володимир Зеленський на пленарній сесії у Сингапурі.

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"Сьогодні Росія намагається зірвати Глобальний саміт миру, це правда. У нас є підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні, на рівні світових лідерів, високих представників своїх держав", – сказав він.

За словами Зеленського, представники Росії їздять світом, погрожуючи країнам блокадою харчової продукції, агропродукції, хімічної. Також вони погрожують тим, що Москва демпінгуватиме ціни на енергетику, змушуючи тим самим лідерів Європи та світу відмовитися від участі у Саміті миру, додав президент.

"Питання навіть не про зброю, питання про підтримку миру. І вона [Росія] зриває це, впливаючи на всі регіони. Сьогодні є не дуже гарна інформація, скажу вам відверто, деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві Саміту миру", – розповів Зеленський.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

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