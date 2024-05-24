Кулеба: Розмови про готовність Путіна заморозити війну – це спроба зірвати Саміт миру

Дмитро Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Поліщук)

Журналісти Reuters з посиланням на російських високопосадовців, які працювали або працюють з Володимиром Путіним, пишуть, що диктатор нібито готовий "заморозити" війну в Україні на нинішній лінії фронту. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у X заявив, що таким чином Росія хоче зірвати Глобальний саміт миру.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

"Путін може воювати стільки, скільки буде потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню – щоб заморозити війну", – заявив агентству один співрозмовник – російський високопосадовець, який знає про обговорення на найвищому рівні в Кремлі.

Інші три джерела, знайомі з дискусіями в оточенні диктатора, повідомили, що Путін "висловив розчарування" невеликій групі своїх радників у тому, що, на його думку, Захід намагається зірвати подібні переговори, а президент Володимир Зеленський їх зовсім відкидає.

На думку Кулеби, вкидаючи до інформаційного простору анонімні заяви, "Путін відчайдушно намагається зірвати Саміт миру у Швейцарії, він боїться його успіху". За словами дипломата, оточення кремлівського диктатора посилає сигнали про нібито готовність до припинення вогню, попри те, що російські війська і далі жорстоко атакують Україну.

"Наразі Путін не має жодного бажання припинити агресію. Лише принциповий та об'єднаний голос світової більшості може змусити його обрати мир, а не війну. Це те, чого покликаний досягти Саміт миру. Ось чому він так його боїться", – висловився глава МЗС.

24 квітня 2024 року Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати Саміт миру й має план, як це зробити.

Станом на 15 травня 50 країн зі 160 запрошених підтвердили, що візьмуть участь у Саміті миру.

14 травня канцлер Німеччини Шольц заявив, що на заході у Швейцарії не обговорюватимуть закінчення війни в Україні.

21 травня Зеленський назвав три основні пункти, які стануть головними на Саміті миру.

Читайте також: Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру через благодійний захід у Каліфорнії – Bloomberg