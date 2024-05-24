Кулеба: Разговоры о готовности Путина заморозить войну – это попытка сорвать Саммит мира

Дмитрий Кулеба (Фото: LIGA.net/Валентина Полищук)

Журналисты Reuters со ссылкой на высокопоставленных российских чиновников, работавших или работающих с Владимиром Путиным, пишут, что диктатор якобы готов "заморозить" войну в Украине на нынешней линии фронта. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в X заявил, что таким образом Россия хочет сорвать Глобальный саммит мира.

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"Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня – чтобы заморозить войну", – заявил агентству один собеседник – высокопоставленный российский чиновник, знающий об обсуждении на самом высоком уровне в Кремле.

Другие три источника, знакомые с дискуссиями в окружении диктатора, сообщили, что Путин "выразил разочарование" небольшой группе своих советников в том, что, по его мнению, Запад пытается сорвать подобные переговоры, а президент Владимир Зеленский их совсем отвергает.

По мнению Кулебы, вбрасывая в информационное пространство анонимные заявления, "Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии, он боится его успеха". По словам дипломата, окружение кремлевского диктатора посылает сигналы о якобы готовности к прекращению огня, несмотря на то, что российские войска продолжают жестоко атаковать Украину.

"Сейчас у Путина нет никакого желания прекратить агрессию. Только принципиальный и объединенный голос мирового большинства может заставить его избрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его боится", – высказался глава МИД.

24 апреля 2024 года Зеленский заявил, что Россия хочет сорвать Саммит мира и у нее есть план, как это сделать.

По состоянию на 15 мая 50 стран из 160 приглашенных подтвердили, что примут участие в Саммите мира.

14 мая канцлер Германии Шольц заявил, что на западе в Швейцарии не будут обсуждать окончание войны в Украине.

21 мая Зеленский назвал три основных пункта, которые станут главными на Саммите мира.

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