Саміт миру у Швейцарії: свою участь підтвердили понад 50 країн

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На сьогодні вже 50 країн зі 160 запрошених делегацій підтвердили, що візьмуть участь у саміті миру, який має відбутися у Швейцарії в червні. Про це в ефірі швейцарського громадського радіо RTS повідомив керівник Департаменту з комунікацій Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, цитує Swissinfo.

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"Ми інтенсивно готуємося на дипломатичному рівні, щоб переконати тих, хто ще не робив заяви", – сказав Бідо.

Він зазначив, що свої наміри взяти участь у саміті підтвердили президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Олаф Шольц, голова уряду Італії Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо та президент Франції Емманюель Макрон. Загалом – делегації понад 50 держав.

У МЗС Швейцарії зазначили, що задоволені кількістю відповідей, але очікують на ще більшу цифру.

"Там є великі європейські країни, але ми також хотіли б мати якомога більше країн з Глобального півдня, тому що ми хочемо відкритої дискусії про всі можливості й роздуми щодо миру в Україні", – наголосив Бідо.

Представник зовнішньополітичного відомства підтвердив, що Росії на саміті не буде. Але, за його словами, одна з цілей червневої зустрічі полягає в тому, щоб знайти спосіб залучити Москву.

10 квітня Федеральна рада Швейцарії повідомила, що Глобальний саміт миру пройде 15-16 червня.

24 квітня Зеленський заявив, що Росія хоче зірвати саміт миру й має план, як це зробити.

2 травня керівник ОП Єрмак повідомив, що Україна зробить усе для присутності Китаю на саміті миру. Проте Пекін хоче, щоб там була і РФ, тоді як відсутність Росії є принциповою для України.

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