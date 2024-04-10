Швейцарія прийматиме Глобальний саміт миру з 15 до 16 червня

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Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 до 16 червня. Росія не братиме в ньому участь. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на заяву Федеральної ради Швейцарії.

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"Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу", – йдеться в заяві.

Конференція відбудеться з 15 до 16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн. Саміт спрямований на створення рамок, що будуть сприятливі для тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".

Росія, зі свого боку, відмовилась від участі на саміті, оскільки Швейцарія "відмовилася від нейтралітету". Наразі повний список учасників не було оприлюднено.

Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулась у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.

15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.

7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю із проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив, що Пекін розглядає можливість участі у саміті миру, який планує влаштувати Україна в цій країні.

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