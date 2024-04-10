Швейцарія прийматиме Глобальний саміт миру з 15 до 16 червня
Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 до 16 червня. Росія не братиме в ньому участь. Про це повідомило видання The Guardian із посиланням на заяву Федеральної ради Швейцарії.
"Зараз існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для початку мирного процесу", – йдеться в заяві.
Конференція відбудеться з 15 до 16 червня на курорті Бюргеншток у кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн. Саміт спрямований на створення рамок, що будуть сприятливі для тривалого миру в Україні, а також "конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі".
Росія, зі свого боку, відмовилась від участі на саміті, оскільки Швейцарія "відмовилася від нейтралітету". Наразі повний список учасників не було оприлюднено.
- Формула миру Зеленського була представлена на саміті G20 у листопаді 2022 року. З літа 2023 року її втілення почали обговорювати на міжнародному рівні. У червні перша така зустріч відбулась у Данії, у серпні – у Саудівській Аравії, у жовтні – на Мальті.
- 15 січня Україна та Швейцарія розпочали підготовку проведення Глобального саміту миру.
- 7 лютого Швейцарія звернулася до Китаю із проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні.
- 18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шитін заявив, що Пекін розглядає можливість участі у саміті миру, який планує влаштувати Україна в цій країні.
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