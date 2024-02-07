Швейцарія попросила Китай приєднатися до мирного саміту щодо війни в Україні – Bloomberg

Очільник МЗС Швейцарії заявив, що його китайський колега "взяв до відома запрошення"

Ігнаціо Кассіс та Ван І (Фото: EPA/Yue Yuewei)

Швейцарія звернулася до Китаю з проханням взяти участь у мирній конференції щодо війни в Україні. Про це повідомив швейцарський міністр закордонних справ Ігнаціо Кассіс під час спілкування із журналістами після зустрічі з очільником МЗС КНР Ван І. Його слова цитує видання Bloomberg.

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Кассіс сказав, що Ван І "взяв до відома запрошення", також очільник швейцарського МЗС наголосив, що очікує відповіді через кілька днів.

"Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все одно готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", – сказав він.

Нейтральна Швейцарія на прохання президента Зеленського погодилася прийняти у себе мирний саміт щодо України, але дата і місце його проведення поки не визначені.

Згодом президентка Швейцарії Віола Амгерд заявила, що запланований у країні глобальний саміт миру має відбутись якомога швидше. Також вона наголосила, що без участі Росії саміт навряд чи стане "справжньою зустріччю щодо миру".

26 січня заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна запросила президента Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у запланованому мирному саміті світових лідерів у Швейцарії.

15 січня представниця Міністерства закордонних справ Китаю заявила, що Пекін підтримає всі зусилля, які допоможуть відновити мир в Україні. Раніше ідею залучити КНР до мирних переговорів озвучив голова Офісу президента Єрмак.

У той же день Зеленський зазначив, що КНР відіграє велику роль у світі, тому Україна "хотіла б, щоб Китай також був залучений до формули, до саміту".

16 січня речниця МЗС КНР Мао Нін, відповідаючи на запитання, чи просила Україна про зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Китаю в Давосі, зазначила, що "про переговори немає жодної інформації".

17 січня президент заявив, що прем'єр Шмигаль зустрінеться з китайським колегою Лі Цяном на полях Давоського форуму. Він додав, що зустрівся б із китайською делегацією та лідером КНР, проте його немає в Давосі.

Водночас 31 січня новий міністр оборони Китаю Дун Цзюнь на переговорах із главою Міноборони РФ Сергієм Шойгу заявив про "підтримку" Москви з боку Пекіна в контексті війни Росії проти України.

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