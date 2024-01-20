Президентка Швейцарії вважає, що без Росії саміт не буде "справжньою зустріччю щодо миру"

Президентка Швейцарії зазначила, що Росії, ймовірно, не буде, але "ми шукаємо дискусій з усіма іншими"

Віола Амхерд (Фото - ЕРА)

Президентка Швейцарії Віола Амхерд вважає, що запланований у країні глобальний саміт миру має відбутись якомога швидше, і натякнула на контакти з РФ із цього приводу. Про це вона сказала в інтерв’ю газеті Schweiz am Wochenende, передає Swissinfo.

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"Це [саміт] точно має відбутися у 2024 році", – заявила Амхерд.

При цьому, на її думку, без участі Росії саміт навряд чи стане "справжньою зустріччю щодо миру".

"Росії, ймовірно, не буде, але ми шукаємо дискусій з усіма іншими", – наголосила президентка Швейцарії.

Вона натякнула, що Швейцарія теж контактує з РФ.

"Швейцарія розмовляє з усіма. За останні кілька днів мені кілька разів казали, наскільки це важливо і як усі щасливі, що хтось може поговорити з усіма. Канали спілкування існують, і вони відкриті", – сказала Амхерд.

За її словами, наразі невідомо, чи відбудеться саміт на рівні міністрів або глав держав, і що "є невеликий ризик того, що не вдасться організувати саміт, але якщо Швейцарія не спробує, цього точно не станеться".

Вона наголосила, що не варто очікувати готового мирного плану наприкінці саміту, але якщо вдасться розпочати мирний процес, це вже буде досягненням.

Амхерд вважає, що було б "успіхом", якби у саміті взяли участь широке коло країн, у тому числі країни Півдня – Південна Африка, Індія, Бразилія та Саудівська Аравія – і, якщо можливо, Китай.

15 січня Зеленський прибув з робочим візитом до Швейцарії.

Під час зустрічі Амхерд підтвердила українському президентові, що Швейцарія готова організувати глобальний саміт миру. Вже призначено людину, яка цим опікуватиметься.

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