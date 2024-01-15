Зеленський прибув з візитом до Швейцарії. Візьме участь у Давоському форумі

У Берні президент проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій та президенткою Віолою Амхерд

Володимир Зеленський (Фото: Ignazio Cassis\Twitter)

Президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Швейцарії, де він планує зустрітися з лідерами країни та взяти участь у Давоському форумі. Про це глава держави написав у соцмережах.

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"Подякую за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Вірю, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир на основі нашого бачення", – заявив Зеленський.

Крім того, президент планує обговорити повернення українських дітей з російських територій, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", – додав Зеленський.

14 січня у Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилась на 20% – з 66 до 81.

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