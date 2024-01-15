Зеленский прибыл с визитом в Швейцарию. Примет участие в Давосском форуме

В Берне президент проведет переговоры с главами обеих палат парламента, руководителями партий и фракций и президентом Виолой Амхерд

Владимир Зеленский (Фото: Ignazio Cassis\Twitter)

Президент Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию, где планирует встретиться с лидерами страны и принять участие в Давосском форуме. Об этом глава государства написал в соцсетях.

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"Благодарю за принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Верю, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее соответствующий опыт помогут приблизить справедливый мир на основе нашего видения", – заявил Зеленский.

Кроме того, президент планирует обсудить возвращение украинских детей с российских территорий, санкции и поиск механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничество по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины.

"В Давосе проведу важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику нашей евроатлантической интеграции, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость Украины", – добавил Зеленский.

14 января в Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности и внешней политике относительно принципов восстановления мира в Украине. Количество представленных стран и международных организаций по сравнению с октябрьской встречей на Мальте увеличилось на 20% – с 66 до 81%.

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