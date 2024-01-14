Давос: Україна запропонувала розробити міжнародний механізм для виведення військ РФ

Міністр оборони презентував у Давосі пункт української "формули миру", який вимагає повного виведення російських військ з України

Рустем Умєров (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Україна запропонувала у Давосі розробити міжнародний механізм виведення російських військ та створити для цього робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із нацбезпеки. Про це написав у Facebook міністр оборони Рустем Умєров.

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Умєров повідомив, що презентував на нараді в Давосі пункт української "формули миру", який потребує повного виведення російських військ з України.

"Наголосив, що неможливо говорити про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України без повного виведення та роззброєння російських військ та терористичних організацій із тимчасово окупованих територій", – зазначив міністр.

За його словами, Україна пропонує створити міжнародну робочу групу на рівні міністрів оборони та радників із національної безпеки, яка має розробити механізм виведення військ РФ.

14 січня в Давосі розпочалася четверта зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо принципів відновлення миру в Україні. Кількість представлених країн та міжнародних організацій проти жовтневої зустрічі на Мальті збільшилась на 20% – з 66 до 81.