У Саудівській Аравії стартували дводенні переговори про закінчення війни
05.08.2023, 16:43
Фото - depositphotos
У Саудівській Аравії стартував саміт у Джидді, на якому високопосадовці з приблизно 40 країн, але не з Росії, працюватимуть над розробкою ключових принципів того, як покласти край російському вторгненню в Україну. Про це повідомляє Al Arabiya.
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Дводенна зустріч є частиною дипломатичного прагнення України заручитися підтримкою держав, окрім своїх основних західних партнерів, і звернутись до країн Глобального Півдня, які поки не хочуть займати якусь сторону в конфлікті.
Росія в саміті не бере участі, але Кремль заявив, що "стежитиме" за зустріччю. Китай, який має міцні зв'язки з Росією, заявив вчора, що направить для переговорів спецпредставника з євразійських справ.
- На 5-6 серпня у Саудівській Аравії були заплановані переговори про закінчення війни в Україні, на які запросили представників 30 країн світу, але без Росії.
- Україна та західні офіційні особи сподіваються, що ці переговори дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.
- У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.
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