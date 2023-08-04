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Китай приїде до Саудівської Аравії на переговори щодо закінчення війни. Відправлять Лі Хуея

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04.08.2023, 16:36
Китай приїде до Саудівської Аравії на переговори щодо закінчення війни. Відправлять Лі Хуея - Фото
Лі Хуей (Фото: EPA)

Китай візьме участь у переговорах щодо закінчення війни Росії проти України у Саудівській Аравії. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін.

За його словами, Пекін приїде на запрошення саудитів, відправивши представника у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідував Київ та Москву.

"Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи", — сказано в заяві китайського МЗС.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.

У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно". 

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Дмитро Гриниченко
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війнакитайпереговорисаудівська аравіяЛі Хуей
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