Китай приїде до Саудівської Аравії на переговори щодо закінчення війни. Відправлять Лі Хуея
Китай візьме участь у переговорах щодо закінчення війни Росії проти України у Саудівській Аравії. Про це повідомив речник міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбін.
За його словами, Пекін приїде на запрошення саудитів, відправивши представника у справах Євразії Лі Хуея, який нещодавно відвідував Київ та Москву.
"Китай готовий працювати з міжнародною спільнотою, щоб продовжувати відігравати конструктивну роль у пошуку політичного врегулювання української кризи", — сказано в заяві китайського МЗС.
6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.
У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно".
- Президент Зеленський пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
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