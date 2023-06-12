У Китаї не визнають, що постачали Росії броньовики, які "засвітив" на відео Кадиров
У Китаї не визнають, що постачали Росії бронетехніку, і закликали журналістів висвітлювати інформацію "об'єктивно, чесно та професійно". Про це сказав представник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь під час брифінгу 12 червня.
Український журналіст поставив представнику МЗС КНР питання щодо "першого публічного свідчення" постачання військової техніки з Китаю до РФ.
6 червня самопроголошений глава тимчасово окупованої Росією території Чеченської Республіки Ічкерія Кадиров показав відео з новою технікою свого підрозділу Росгвардії "Ахмат". Частина показаних бронетранспортерів схожа на China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing, на що звернули увагу деякі ЗМІ.
Ван Веньбінь у відповідь сказав, що він "не знає, звідки беруться ці так звані загальнодоступні докази".
"Наш давній принцип у питанні про Україну полягає в тому, щоб завжди дотримуватися об'єктивної та справедливої позиції та бути прихильним до просування мирних переговорів, а не розпалювати боротьбу або заливати поле бою зброєю <...> Ми вважаємо, що для дійсно відповідального ЗМІ репортажі завжди повинні ґрунтуватися на фактах і вестись об'єктивно, чесно та професійно", – заявив Ван Веньбінь.
Китай неодноразово заявляв, що не постачає зброю "жодному з учасників" війни Росії проти України, і вважає військову допомогу Заходу Україні "розпалюванням конфлікту".
- На 15 травня 2023 року в Білому домі не бачили, щоб Китай постачав зброю РФ.
- 19 травня повідомлялося, що компанія, пов'язана з головою терористів Групи Вагнера Пригожіним, у 2022-му закупила в Китаї 20 000 шоломів.
- Радник голови ОП Подоляк вважає, що після перемоги України кадировці повернуться до РФ і почнуть "працювати" по Москві.
- Кадиров та його поплічники отримали підозри в Україні. Він відповів СБУ, зібрався "утихомирювати" світову спільноту, каже – Путін, дай наказ.
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