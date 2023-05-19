Підставна компанія Пригожина закупила 20 000 бойових шоломів у Китаї – розслідування FT

Компанія, пов'язана з ватажком терористичної групи Вагнера Євгенієм Пригожиним, у 2022 році закупила 20 000 захисних шоломів у Китаї. Журналісти Financial Times у розслідуванні зазначають, що у цей час сам Пригожин збирав армію в'язнів для участі у війні проти України.

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За даними FT, у грудні 2022 року російська компанія Broker Expert, пов'язана з групою Вагнера, купила 20 000 шоломів на полімерній основі у невеликої компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co, що розташована у Китаї.

В описі цих шоломів на сайті китайської компанії зазначено, що вони призначені для "ігрового використання".

Крім того, журналісти виявили, що компанії, за допомогою яких Пригожин закуповував все необхідне для проведення військових операцій в Африці, продовжили вільно експортувати та імпортувати товари після нападу Росії на Україну.

26 січня 2023 року США визнали групу Вагнера транснаціональною злочинною організацією.

6 лютого Рада визнала угруповання Вагнера міжнародною злочинною організацією, а російські ПВК – терористичними організаціями.

9 травня парламент Франції одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає внести групу Вагнера до національних і міжнародних списків терористичних організацій.

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