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Подставная компания Пригожина закупила 20 000 боевых шлемов в Китае – расследование FT

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19.05.2023, 17:40
Подставная компания Пригожина закупила 20 000 боевых шлемов в Китае – расследование FT - Фото
Евгений Пригожин (Фото: ресурс оккупантов)

Компания, связанная с главарем террористической группы Вагнера Евгением Пригожиным, в 2022 году закупила 20 000 защитных шлемов в Китае. Журналисты Financial Times в расследовании отмечают, что в настоящее время сам Пригожин собирал армию заключенных для участия в войне против Украины.

По данным FT, в декабре 2022 года российская компания Broker Expert, связанная с группой Вагнера, купила 20 000 шлемов на полимерной основе у небольшой компании Hangzhou Shinerain Import And Export Co, расположенной в Китае.

В описании этих шлемов на сайте китайской компании отмечено, что они предназначены для "игрового использования".

Кроме того, журналисты обнаружили, что компании, с помощью которых Пригожин закупал все необходимое для военных операций в Африке, продолжили свободно экспортировать и импортировать товары после нападения России на Украину.

  • 26 января 2023 года США признали группу Вагнера транснациональной преступной организацией.
  • 6 февраля Совет признал группировку Вагнера международной преступной организацией, а также признал российские ПИК террористическими организациями.
  • 9 мая парламент Франции единогласно принял резолюцию, призывающую внести группу Вагнера в национальные и международные списки террористических организаций.

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Милана Головань
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