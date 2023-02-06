Российские ЧВК, в том числе Вагнера – террористические организации: постановление Рады

На сегодняшнем заседании Верховная Рада признала частную военную компанию Вагнера международной преступной организацией, а также признала российские ЧВК террористическими организациями. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Постановление №8397 о признании ЧВК Вагнера международной преступной организацией поддержали 333 нардепа. Постановление №3735 о признании российских ЧВК террористическими организациями поддержали 336 нардепов.

В постановлении по ЧВК Вагнера сказано, что с 2014 года организация непосредственно причастна к реализации агрессивной политики России в ущерб миру, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины. ЧВК Вагнера находится под полным контролем РФ и является одним из инструментов российской агрессии против Украины и геноцида украинского народа, а члены ЧВК ответственны за многочисленные случаи применения оружия против мирного населения, за акты жестокости и жестокого обращения, принудительного перемещения гражданских, за изнасилования, похищения детей, массовые казни и прочие военные преступления.

Рада призывает правительства и парламенты других стран мира признать ЧВК Вагнера международной преступной организацией в связи с ее деятельностью в Украине, ЦАР, Мали, Ливии и Сирии.

В постановлении по российским ЧВК, которое было зарегистрировано в Раде еще в июне 2020 года, депутаты обращаются к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, правительствам и парламентам других стран с призывами признать российские ЧВК террористическими организациями.

Приводится перечень таких ЧВК: E.N.O.T., Cossacks, SlavCorps, ATKGroup, Centre R, MS Group, MAP, RSB Group и ЧВК Вагнера.

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией.

МВД Великобритании работает над объявлением частной военной компании Вагнера террористической организацией.

3 февраля Украина заочно сообщила о подозрении главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину. Офис генпрокурора также обещает привлечь к ответственности и рядовых "вагнеровцев" – даже сбежавших за границу.

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Оксана Житнюк

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