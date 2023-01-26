UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 23:45
США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Сегодня, 26 января, Министерство финансов США определило ЧВК Вагнера как транснациональную преступную организацию. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"ЧВК Вагнера (Группа Вагнера) – российская частная военная компания, возглавляемая Евгением Пригожиным, другом Путина и объектом многочисленных санкций США. Группа Вагнера участвовала в поддерживаемых Кремлем боевых действиях по всему миру и в войне Путина против Украины", – говорится в сообщении Минфина США.

Как добавили в Минфине США, ЧВК Вагнера вмешивалась во внутренние дела и дестабилизировала страны Африки, совершая массовые нарушения прав человека и вымогая природные ресурсы у их населения.

В частности, члены ЧВК Вагнера постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью, включая массовые казни, изнасилования, похищения детей и физическое насилие в Центральноафриканской Республике и Мали.

Минфин США определил ЧВК Вагнера как крупную транснациональную преступную организацию.

  • 2 декабря 2022 года группа американских сенаторов внесли законопроект о признании ЧВК Вагнера террористической организацией.

Читайте также: ЧВК Вагнера финансирует войну в Украине за счет добычи золота в Африке – Politico

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Минфин США чвк вагнера терроризм
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 