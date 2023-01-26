США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией

Сегодня, 26 января, Министерство финансов США определило ЧВК Вагнера как транснациональную преступную организацию. Об этом сообщается на сайте американского Минфина.

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"ЧВК Вагнера (Группа Вагнера) – российская частная военная компания, возглавляемая Евгением Пригожиным, другом Путина и объектом многочисленных санкций США. Группа Вагнера участвовала в поддерживаемых Кремлем боевых действиях по всему миру и в войне Путина против Украины", – говорится в сообщении Минфина США.

Как добавили в Минфине США, ЧВК Вагнера вмешивалась во внутренние дела и дестабилизировала страны Африки, совершая массовые нарушения прав человека и вымогая природные ресурсы у их населения.

В частности, члены ЧВК Вагнера постоянно занимаются серьезной преступной деятельностью, включая массовые казни, изнасилования, похищения детей и физическое насилие в Центральноафриканской Республике и Мали.

Минфин США определил ЧВК Вагнера как крупную транснациональную преступную организацию.

2 декабря 2022 года группа американских сенаторов внесли законопроект о признании ЧВК Вагнера террористической организацией.

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Наталія Медведєва

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