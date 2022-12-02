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"Назвать своими именами". Сенаторы требуют признать ЧВК Вагнера террористами

Цей матеріал також доступний українською
02.12.2022, 08:24
Капитолий, конгресс США (Фото: Michael Reynolds/EPA)

Группа американских сенаторов внесли законопроект о признании ЧВК Вагнера террористической организацией. Об этом сообщается на сайте сенатора-республиканца Роджера Уикера, одного из авторов законопроекта.

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В законопроекте требуется, чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен внес ЧВК Вагнера в список иностранных террористических организаций в течение 90 дней после принятия документа.

Законопроект является двухпартийным: сооавтор – сенатор-демократ Бен Кардин, документ поддержали несколько конгрессменов от обеих партий.

"США должны назвать эту теневую армию тем, чем она является: иностранной террористической группой. Мы должны привлечь их к ответственности вместе со всеми, кто их поддерживает", – сказал республиканец Уикер.

Кардин, который также возглавляет Хельсинскую комиссию США, заявил, что ЧВК Вагнера достоверно связана с бесчисленными преступлениями в Украине, Сирии и Африке.

"США должны немедленно объявить Группу Вагнера иностранной террористической организацией. Это уменьшит мощь российских вооруженных сил и поможет привлечь к ответственности нарушителей прав человека", – заявил он.

  • Ранее признать ЧВК Вагнера террористической организацией призвали депутаты Европарламента.

Читайте также: У Байдена думают над признанием ЧВК Вагнера террористической организацией – Bloomberg

Марко Сировой
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Бен Кардин чвк вагнера сенат демократическая партия демократы террористы конгресс республиканская партия террористическая организация республиканцы роджер уикер
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