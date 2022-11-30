У Байдена думают над признанием ЧВК Вагнера террористической организацией – Bloomberg

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают вопрос: стоил ли признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух проинформированных собеседников.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Белый дом еще не принял окончательного решения по этому вопросу, отмечают в издании.

Включение ЧВК Вагнера в список террористов позволит США осуществлять уголовное преследование ЧВК и ее членов, отслеживать ее активы по всему миру.

Читайте также: Пригожин заявил, что в ЧВК Вагнера воюет генерал морской пехоты США. Пентагон: Пропаганда

Санкции против ЧВК также могут помочь администрации Байдена справиться с давлением со стороны некоторых конгрессменов, которые призывают признать РФ страной-спонсором терроризма.

Ранее признать ЧВК Вагнера террористической организацией призвали депутаты Европарламента.

Читайте также: Пригожин передал ЕП окровавленную кувалду. Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" в ответ

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.