У Байдена думают над признанием ЧВК Вагнера террористической организацией – Bloomberg
В администрации президента США Джо Байдена рассматривают вопрос: стоил ли признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух проинформированных собеседников.
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Белый дом еще не принял окончательного решения по этому вопросу, отмечают в издании.
Включение ЧВК Вагнера в список террористов позволит США осуществлять уголовное преследование ЧВК и ее членов, отслеживать ее активы по всему миру.
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Санкции против ЧВК также могут помочь администрации Байдена справиться с давлением со стороны некоторых конгрессменов, которые призывают признать РФ страной-спонсором терроризма.
- Ранее признать ЧВК Вагнера террористической организацией призвали депутаты Европарламента.
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