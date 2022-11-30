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У Байдена думают над признанием ЧВК Вагнера террористической организацией – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 17:55
У Байдена думают над признанием ЧВК Вагнера террористической организацией – Bloomberg - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

В администрации президента США Джо Байдена рассматривают вопрос: стоил ли признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух проинформированных собеседников.

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Белый дом еще не принял окончательного решения по этому вопросу, отмечают в издании.

Включение ЧВК Вагнера в список террористов позволит США осуществлять уголовное преследование ЧВК и ее членов, отслеживать ее активы по всему миру.

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Санкции против ЧВК также могут помочь администрации Байдена справиться с давлением со стороны некоторых конгрессменов, которые призывают признать РФ страной-спонсором терроризма.

  • Ранее признать ЧВК Вагнера террористической организацией призвали депутаты Европарламента.

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Марко Сировой
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