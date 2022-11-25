Пригожин передал ЕП окровавленную кувалду. Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" в ответ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу снял видео с "подарком" для российского олигарха и собственника частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, который ранее "передал" в Европарламент "окровавленную" кувалду в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

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"Мы были свидетелями того, как российский наемник Пригожин послал свой окровавленный молот в Европарламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", – сказал глава МИД Эстонии и открыл кейс с наручниками.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022

Вчера российское издание Медуза сообщало, что юрист Пригожина привез на встречу с блогерами, поддерживающими войну России против Украины, кейс для скрипки, внутри которого была кувалда со следами бутафорской крови. У Пригожина это назвали "информационным кейсом для отправки в Европарламент".

Отправка кувалды – это "ответ" Пригожина на намерение Европарламента признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Как утверждают российские журналисты, именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, завербованный ЧВК и сдавшийся в плен в Украине. Когда он попал обратно в РФ, его якобы "казнили" и в соцсетях появились соответствующие видео, но напрямую в убийстве бывшего заключенного ЧВК не признавалась.

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По данным Politico, в Европарламенте хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.

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Оксана Житнюк

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