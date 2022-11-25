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Пригожин передал ЕП окровавленную кувалду. Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" в ответ

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 18:52
Пригожин передал ЕП окровавленную кувалду. Глава МИД Эстонии подготовил
Евгений Пригожин (фото - Алексей М.Flickr)

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу снял видео с "подарком" для российского олигарха и собственника частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, который ранее "передал" в Европарламент "окровавленную" кувалду в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

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"Мы были свидетелями того, как российский наемник Пригожин послал свой окровавленный молот в Европарламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", – сказал глава МИД Эстонии и открыл кейс с наручниками.

Вчера российское издание Медуза сообщало, что юрист Пригожина привез на встречу с блогерами, поддерживающими войну России против Украины, кейс для скрипки, внутри которого была кувалда со следами бутафорской крови. У Пригожина это назвали "информационным кейсом для отправки в Европарламент".

Отправка кувалды – это "ответ" Пригожина на намерение Европарламента признать ЧВК Вагнера террористической организацией. Как утверждают российские журналисты, именно кувалдой был убит бывший заключенный Евгений Нужин, завербованный ЧВК и сдавшийся в плен в Украине. Когда он попал обратно в РФ, его якобы "казнили" и в соцсетях появились соответствующие видео, но напрямую в убийстве бывшего заключенного ЧВК не признавалась.

Читайте также: Отрезанные пальцы, расстрелы и крематории: The Insider об условиях "службы" в ЧВК Вагнера

Пригожин передал ЕП окровавленную кувалду. Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" в ответ
  • По данным Politico, в Европарламенте хотят, чтобы кремлевскую ЧВК Вагнера признали террористической организацией из-за нарушений наемниками прав человека в Украине и их действий в других странах.

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Оксана Житнюк
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европарламент война гаага эстония евгений пригожин
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