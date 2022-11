Пригожин передал ЕП окровавленную кувалду. Глава МИД Эстонии подготовил "подарок" в ответ

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу снял видео с "подарком" для российского олигарха и собственника частной военной компании Вагнера Евгения Пригожина, который ранее "передал" в Европарламент "окровавленную" кувалду в ответ на новость о возможном признании его ЧВК террористической организацией.

"Мы были свидетелями того, как российский наемник Пригожин послал свой окровавленный молот в Европарламент. Я бы хотел, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", – сказал глава МИД Эстонии и открыл кейс с наручниками.

As we witnessed Russian mercenary Prigozhin send his bloody hammer to @Europarl_EN I’d like him to accept our little gift also that is waiting for him in #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO