Отрезанные пальцы, расстрелы и крематории: The Insider об условиях "службы" в ЧВК Вагнера

Российские заключенные, завербованные в ЧВК Вагнера для участия в войне РФ против Украины, сталкиваются с жестокими пытками со стороны командования, а за попытку бегства им грозят расстрелы. Об этом сообщает российское издание The Insider, ссылаясь на соответствующие документы и переписки и одного из заключенных.

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Заключенный рассказал, что подписал договор с ЧВК, "как и многие, чтобы избежать пыток в тюрьме". В договоре требовалось указать персональные данные родных. В документе также указывалось, что тело заключенного имеют право не выдавать, а кремировать. Сам заключенный считает, что так в ЧВК хотят скрыть факты пыток.

По его словам, за попытки бегства заключенных расстреливают, а за пререкания с командованием отрезают пальцы. Командиры угрожают, что если беглецов не поймают, то будут давить на родственников.

"Если побежите, поймаем, будем пытать, очень долго будете умирать, если не поймаем, на ваших родственниках отразится все", – сказал заключенный.

Он утверждает, что каждый второй хочет сбежать из части, но все запуганы, так как командиры ежедневно показательно отрезают осужденным пальцы (например, за использование телефона) или увозят в пыточную.

В качестве "предостережения от бегства", по его словам, зэкам рассказали, как с одного с заключенного, который подстрелил командира, сняли кожу и "специально держали его на капельницах, чтобы он несколько дней умирал в страшных мучениях". Также заключенным обещали показать видео с места, где "разбрызганы мозги зэков", которые оказывали неповиновение.

23 октября британская разведка сообщила, что Россия прилагает усилия для подготовки глубокой обороны за линией фронта – так называемой "линии Вагнера". Ее укрепления сфотографировал спутник Maxar.

По данным ГУР, ЧВК Вагнера начала массово рекрутировать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

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Оксана Житнюк

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