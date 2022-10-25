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"Вагнеровцы" массово набирают заключенных, больных ВИЧ и гепатитом – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 11:10
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Российская ЧВК Вагнера начала массово рекрутировать заключенных российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным разведки, только из одной исправительной колонии №5 в поселке Металлострой Ленинградской области, в ЧВК Вагнера было "мобилизовано" более сотни заключенных с подтвержденным ВИЧ или гепатитом С.

Как отмечается, для "маркировки" инфицированных боевиков, командование "вагнеровцев" заставляет их надевать на руку красные браслеты при наличии ВИЧ, и белые – в случае гепатита.

"Вагнеровцы" массово набирают заключенных, больных ВИЧ и гепатитом – ГУР

"Среди других боевиков, вынужденных служить рядом с инфицированными, растет возмущение такой ситуацией", – сообщает ГУР.

По информации разведки, российские медики системно отказываются оказывать помощь раненым с гепатитом или ВИЧ.

В Украине уже обнаружены пленные боевики с ВИЧ и гепатитом, подтверждающие информацию о массовом "рекрутировании" инфицированных заключенных в ЧВК Вагнера.

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Наталія Медведєва
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