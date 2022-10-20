UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ЧВК Вагнера срочно готовит еще сотни зэков на войну, их уничтожают больше всего – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2022, 14:06
ЧВК Вагнера срочно готовит еще сотни зэков на войну, их уничтожают больше всего – ГУР - Фото
Наемники ЧВК Вагнер (Фото: ГУР)

Российская частная военная компания Вагнера, боевики которой активно участвуют в войне России против Украины, в срочном порядке готовит для отправки в районы боевых действий еще несколько сотен заключенных, поскольку наемников этой категории уничтожают больше всего. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ГУР, к боевым действиям на территории Украины привлечены более 8000 наемников ЧВК Вагнера. Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения.

Как отмечается, преобладающую часть личного состава штурмовых"вагнеровцев" составляют наемники, завербованные из заключенных. Их задача – поддержка меньшей по численности группы опытных "контрактников".

При этом самые большие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные.

Как сообщает ГУР, чтобы не оказаться под угрозой "кадрового голода", ЧВК Вагнера срочно проводит подготовку нескольких сотен дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий.

  • 19 сентября российское издание "Важные истории" сообщило, что ЧВК Вагнера завербовала уже почти 6000 российских осужденных для участия в войне против Украины и начала брать тех, кого изначально "отсеивала". 
  • В начале сентября появилось видео, на котором Пригожин вербует в ЧВК Вагнера заключенных. Он это делает из-за больших потерь "вагнеровцев" на войне против Украины, прокомментировали ролик в Пентагоне.

Читайте также: Маньяки, террористы и лидеры ОПГ: РосСМИ пишут, кого Россия отправляет на войну с Украиной

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война чвк вагнера гур
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 