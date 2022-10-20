ЧВК Вагнера срочно готовит еще сотни зэков на войну, их уничтожают больше всего – ГУР

Российская частная военная компания Вагнера, боевики которой активно участвуют в войне России против Украины, в срочном порядке готовит для отправки в районы боевых действий еще несколько сотен заключенных, поскольку наемников этой категории уничтожают больше всего. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

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По данным ГУР, к боевым действиям на территории Украины привлечены более 8000 наемников ЧВК Вагнера. Большинство подразделений находятся непосредственно в районах вдоль линии боевого столкновения.

Как отмечается, преобладающую часть личного состава штурмовых"вагнеровцев" составляют наемники, завербованные из заключенных. Их задача – поддержка меньшей по численности группы опытных "контрактников".

При этом самые большие потери личного состава составляют именно бывшие заключенные.

Как сообщает ГУР, чтобы не оказаться под угрозой "кадрового голода", ЧВК Вагнера срочно проводит подготовку нескольких сотен дополнительных наемников из числа заключенных для отправки в зону боевых действий.

19 сентября российское издание "Важные истории" сообщило, что ЧВК Вагнера завербовала уже почти 6000 российских осужденных для участия в войне против Украины и начала брать тех, кого изначально "отсеивала".

В начале сентября появилось видео, на котором Пригожин вербует в ЧВК Вагнера заключенных. Он это делает из-за больших потерь "вагнеровцев" на войне против Украины, прокомментировали ролик в Пентагоне.

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Наталія Медведєва

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