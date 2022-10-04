Маньяки, террористы и лидеры ОПГ: РосСМИ пишут, кого Россия отправляет на войну с Украиной
Заявления с просьбой отправить их на войну против Украины написали находящиеся в московском СИЗО "Бутырка" пожизненно осужденные киллеры, террористы и лидеры ОПГ. Об этом пишет российское пропагандистское издание МК.
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Согласно материалу, заявления написали:
- Андрей Кайль – фигурант по делу неонациста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак (его нашли мертвым в Челябинском СИЗО);
- обвиняемые в бандитизме Анатолий Мазур, Владимир Грачев, Олег Афиногенов;
- 50-летний "ховринский маньяк" Владимир Белов;
- пожизненно осужденные Дмитрий Завьялов и Игорь Двинянин;
- лидер "ореховской ОПГ" Сергей Буторин по кличке Ося;
- обвиняемый в терроризме, фигурант дела о взрывах на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году Магомед Нуров;
- получивший пожизненный срок предприниматель Ралиф Фаизов. Как посчитал суд, он входил в преступную группировку "Турбазовские".
- 19 сентября российское издание "Важные истории" сообщило, что ЧВК "Вагнера" завербовала уже почти 6000 российских осужденных для участия в войне против Украины и начала брать тех, кого изначально "отсеивала".
- В начале сентября появилось видео, на котором Пригожин вербует в ЧВК "Вагнера" заключенных. Он это делает из-за больших потерь "вагнеровцев" на войне против Украины, прокомментировали ролик в Пентагоне.
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