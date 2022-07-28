Госдеп объявил награду в $10 млн за информацию о Пригожине и его "фабрике троллей"

Госдепартамент США объявил награду в $10 млн за информацию о российском олигархе Евгении Пригожине и других лицах, причастных к вмешательству в выборы президента США 2016 года. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

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В США готовы заплатить до $10 млн вознаграждения за информацию, ведущую к идентификации или местонахождению причастных к вмешательству в выборы в США.

В частности, Госдеп ищет информацию о российской компании Агентство интернет-исследований, известную как "фабрика троллей", о Пригожине и связанных с ним российских организациях и сообщниках.

В Госдепе утверждают, что с начала 2014 года "фабрика троллей" начала вмешиваться в политическую систему США, в том числе в президентские выборы 2016 года. Организация получала финансирование от Пригожина и контролируемых им компаний, в том числе Конкорд Менеджмент и Консалтинг и Конкорд Кейтеринг.

Также Пригожин считается владельцем частной военной компании Вагнера и известен как "повар Путина".

16 февраля 2018 года США обвинили Пригожина во вмешательстве в выборы в США посредством финансирования "фабрики троллей".

30 сентября 2019 года санкции США против Пригожина были расширены, через год под них попали новые связанные с Пригожиным лица и компании.

В феврале 2021 года ФБР объявило в розыск Пригожина и еще 12 человек, а также объявило награду в $250 000 за информацию, которая поможет арестовать Пригожина.

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Оксана Житнюк

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