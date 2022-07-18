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За Луганщину. Владелец ЧВК Вагнера Пригожин получил звезду героя РФ — разведка Британии

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18.07.2022, 09:44
За Луганщину. Владелец ЧВК Вагнера Пригожин получил звезду героя РФ — разведка Британии - Фото
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)

Российский олигарх Евгений Пригожин, считающийся владельцем частной военной компании Вагнера получил звание героя России за бои ЧВК в Луганской области. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании. 

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Разведчики сообщают, что РФ использовала ЧВК Вагнера для усиления своих передовых сил и уменьшения нехватки личного состава из-за потерь. 

"Вагнер почти наверняка сыграл центральную роль в недавних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе тяжелые потери. ЧВК снижает стандарты приема на работу, нанимая осужденных и лиц, ранее занесенных в черный список. Новобранцам предоставляется очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил", — сказано в сводке.

Также британцы заявляют, что хозяин ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" был удостоен звания Героя Российской Федерации за выступление Вагнера в Луганске. Это, по мнению разведчиков, усугубит конфликт между российскими военными и ЧВК Вагнера и может негативно сказаться на моральном духе оккупантов. 

Читайте также: Владелец ЧВК Вагнера приехал на Донбасс. Будет лично координировать наемников 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс евгений пригожин чвк вагнер
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