За Луганщину. Владелец ЧВК Вагнера Пригожин получил звезду героя РФ — разведка Британии

Российский олигарх Евгений Пригожин, считающийся владельцем частной военной компании Вагнера получил звание героя России за бои ЧВК в Луганской области. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики сообщают, что РФ использовала ЧВК Вагнера для усиления своих передовых сил и уменьшения нехватки личного состава из-за потерь.

"Вагнер почти наверняка сыграл центральную роль в недавних боях, включая захват Попасной и Лисичанска. Эти бои нанесли группе тяжелые потери. ЧВК снижает стандарты приема на работу, нанимая осужденных и лиц, ранее занесенных в черный список. Новобранцам предоставляется очень ограниченное обучение. Это, скорее всего, повлияет на боевую эффективность группы в будущем и снизит ее ценность в качестве опоры для регулярных российских сил", — сказано в сводке.

Также британцы заявляют, что хозяин ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина" был удостоен звания Героя Российской Федерации за выступление Вагнера в Луганске. Это, по мнению разведчиков, усугубит конфликт между российскими военными и ЧВК Вагнера и может негативно сказаться на моральном духе оккупантов.

ЧВК Вагнера вербует заключенных в колониях Санкт-Петербурга для отправки на войну против Украины – им обещают деньги и амнистию через полгода "службы".

В конце мая в Украине уничтожили генерал-майора ВКС РФ из ЧВК Вагнера, который бомбил украинские города.

Летом Россия начала обманом завозить наемников на войну в Украину.

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Дмитрий Гриниченко

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