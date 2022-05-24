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Сбитый российский летчик: генерал-майор ВВС России погиб в районе Попасной – BBC

Цей матеріал також доступний українською
24.05.2022, 16:53
Сбитый российский летчик: генерал-майор ВВС России погиб в районе Попасной – BBC - Фото
Канамат Боташев (Фото - Telegram Оперативний ЗСУ)

Самолет генерал-майора ВВС России в отставке Канамата Боташева был сбит в районе Попасной 22 мая, пилот не успел катапультироваться и погиб. Эту информацию подтвердили русской службе BBC бывшие сослуживцы Боташева.

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В воскресенье 22 мая Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что ПВО 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сбило российский штурмовик Су-25 "Грач".  Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении.

Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил BBC, что в Украине отставной генерал летал именно на Су-25. 

Как пишет BBC, Боташеву было 63 года и он имел класс летчика-снайпера. До 2012 года он командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Ушел в отставку после того, как попал под суд за воздушный инцидент – пытался выполнить фигуру высшего пилотажа на Су-27, разрешения на управление которым он не имел, потерял управление и разбил самолет.

Данных о том, почему отставной генерал оккупантов выполнял боевое задание в Украине, журналисты не нашли.

  • По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину на утро 24 мая ВВС России потеряли уже 205 самолетов.
  • 19 мая была опубликована запись последних слов летчика-оккупанта, который пилотировал сбитый над Украиной СУ-34.
Сергей Бережной
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ВВС России летчик потери врага Канамат Боташев
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