Львовские десантники сбили российский штурмовик СУ-25 – Генштаб
22.05.2022, 15:52
Место падения сбитого российского СУ-25 (Фото - Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України)
Подразделение ПВО 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ сегодня сбило российский штурмовик Су-25 "Грач". Эту информацию подтверждает Генеральный штаб ВСУ.
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Самолет сбили "в одном из районов выполнения боевой задачи" с использованием ПЗРК "Игла".
Су-25 "Грач" (по кодификации НАТО Frogfoot) – бронированный штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск, а также для уничтожения объектов с заданными координатами. Самолеты этого типа разработаны в 1970-х годах и приняты на вооружение в СССР в 1981 году.
- По данным Генштаба ВСУ, с начала вторжения в Украину на утро 22 мая ВВС России потеряли уже 204 самолета.
- 19 мая была опубликована запись последних слов летчика-оккупанта, который пилотировал сбитый над Украиной СУ-34.
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