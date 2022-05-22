Армия РФ потеряла более 29 000 военных: защитники Украины вчера уничтожили 200 оккупантов
Силы обороны Украины уничтожили 200 российских оккупантов и семь танков за прошедшие сутки. Армия России потеряла более 29 000 военных с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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Наибольшие потери оккупанты понесли вчера на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 22 мая ВСУ уничтожили у армии РФ:
личного состава – около 29 050 (+200) лиц ликвидировано,
танков – 1285 (+7),
боевых бронированных машин – 3141 (+25),
артиллерийских систем – 599 (+3),
РСЗО – 201 (0),
средств ПВО – 93 (0),
самолетов – 204 (0),
вертолетов – 170 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),
крылатых ракет – 107 (+3),
кораблей/катеров – 13 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16),
спецтехники – 43 (0).
- Вчера украинские военные отбили атаку армии РФ под Северодонецком. Россияне нападали с четырех направлений.
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