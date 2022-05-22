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Армия РФ потеряла более 29 000 военных: защитники Украины вчера уничтожили 200 оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 11:13
Армия РФ потеряла более 29 000 военных: защитники Украины вчера уничтожили 200 оккупантов - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили 200 российских оккупантов и семь танков за прошедшие сутки. Армия России потеряла более 29 000 военных с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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Наибольшие потери оккупанты понесли вчера на Бахмутском направлении. С 24 февраля по 22 мая ВСУ уничтожили у армии РФ:

личного состава – около 29 050 (+200) лиц ликвидировано,

танков – 1285 (+7),

боевых бронированных машин – 3141 (+25),

артиллерийских систем – 599 (+3),

РСЗО – 201 (0),

средств ПВО – 93 (0),

самолетов – 204 (0),

вертолетов – 170 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 470 (+8),

крылатых ракет – 107 (+3),

кораблей/катеров – 13 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2194 (+16),

спецтехники – 43 (0).

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Марк Сировой
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ВСУ война убитые потери армия рф генштаб войска россии
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