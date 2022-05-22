Северодонецк. РФ перебросила "Терминаторов", но это вряд ли ей поможет – разведка Британии

Россия перебросила машины поддержки танков "Терминатор", скорее всего, на Северодонецкое направление, но в таких количествах это вряд ли существенно ей поможет. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

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Отмечается, что это – единственная действующая рота "Терминаторов". Их присутствие под Северодонецком указывает, что к атаке причастна центральная группировка войск – единственное соединение армии РФ с этой машиной.

По данным разведчиков, центральная группировка понесла большие потери на первых этапах широкомасштабной войны, именно она провалила прорыв на востоке от Киева.

Британцы указали, что Россия разработала "Терминатор", когда после воен в Чечне и Афганистане осознала необходимость специальной защиты основных боевых танков.

"Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", – подытожили в разведке.

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Марк Сировой

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