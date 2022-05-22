UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Северодонецк. РФ перебросила "Терминаторов", но это вряд ли ей поможет – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 09:25
Северодонецк. РФ перебросила
БМП-Т "Терминатор" (фото - ЕРА)

Россия перебросила машины поддержки танков "Терминатор", скорее всего, на Северодонецкое направление, но в таких количествах это вряд ли существенно ей поможет. Об этом сообщает разведка Великобритании в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что это – единственная действующая рота "Терминаторов". Их присутствие под Северодонецком указывает, что к атаке причастна центральная группировка войск – единственное соединение армии РФ с этой машиной.

По данным разведчиков, центральная группировка понесла большие потери на первых этапах широкомасштабной войны, именно она провалила прорыв на востоке от Киева.

Британцы указали, что Россия разработала "Терминатор", когда после воен в Чечне и Афганистане осознала необходимость специальной защиты основных боевых танков.

"Район Северодонецка остается одним из ближайших тактических приоритетов России. Однако при наличии максимум десяти "Терминаторов" они вряд ли окажут существенное влияние на кампанию", – подытожили в разведке.

Читайте также: В США отреагировали на слова Шойгу о Луганской области. Напомнили о провале под Харьковом

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс северодонецк армия рф терминатор разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 