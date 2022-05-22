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Оккупанты атаковали Северодонецк с четырех направлений. Получили отпор и отошли – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2022, 08:57
Оккупанты атаковали Северодонецк с четырех направлений. Получили отпор и отошли – ОВА - Фото
Фото: Сергей Гайдай/Telegram

Российские войска пытались ворваться в Северодонецк сразу с четырех направлений, но получили достойный отпор и отошли на прежние позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.  

Также противник вел наступательные и штурмовые действия в районах Осколоновки, Пурдовки, Щедрищевого и Смолянинового. Наступление отражено, враг понес потери и был вынужден отойти на старые позиции. 

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Всего на Луганском направлении за прошедшие сутки отбиты девять атак оккупантов, уничтожены пять танков, четыре артиллерийские системы, десять единиц боевой бронированной техники и два автомобиля противника. Подразделения ПВО поразили один БПЛА "Орлан-10". 

Войска РФ продолжали вести артиллерийские и минометные обстрелы жилых кварталов Северодонецка и других населенных пунктов. 

В Северодонецке за сутки повреждено семь домов, в Лисичанске – пять. Также по пять – в Тошковке и Порковом. Четыре – во Врубовке, по три – в Горном и Золотом, два – в Приволье. 

Еще не установлено точное количество разрушенных домов после обстрелов Новодружеска, где жилищный фонд пострадал сразу на трех улицах. Как и во Врубовке, по которой враг нанес авиационный удар. 

Между Северодонецком и Лисичанском разрушен пролет моста рядом с железнодорожным вокзалом.

Кроме того, вчера были задержаны несколько человек, фотографировавших военную технику. Ими будет заниматься СБУ. 

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Роман Брыль
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