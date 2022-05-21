В США отреагировали на слова Шойгу о Луганской области. Напомнили о провале под Харьковом

Спикер Пентагона Джон Кирби напомнил о провале армии России под Харьковом министру обороны РФ Сергею Шойгу. Об этом он заявил на брифинге.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Кирби попросили прокомментировать вчерашние слова Шойгу, который сказал, что российские войска близки к полному захвату Луганской области.

Спикер Пентагона ответил, что у него нет процентной оценки географии боевых действий. Он считает, что такие показатели не являются полезной единицей измерения, когда территории переходят из рук в руки каждый день.

"Например, две недели назад, если бы вы спросили меня о Харькове, то россияне окружали Харьков. Был только небольшой коридор к юго-востоку от города, через который украинцы могли продолжать снабжать себя. А теперь они буквально оттеснили россиян далеко от Харькова вплоть до границы с Россией", – добавил Кирби.

Читайте также: Россия планирует усилить войска под Харьковом и форсировать Северский Донец – Генштаб ВСУ

По его словам, армия РФ по-прежнему сильно отстает от графика по достижению целей на Донбассе. Кирби отметил, что прогресс россиян в этом регионе постепенный, медленный и неравномерный, а украинцы продолжают сопротивление.

"Итак, это длинный ответ на простой вопрос. У меня нет для вас (данных о захваченной, – ред.) доле земли. И опять же, я не уверен, что мы будем считать это полезным показателем, учитывая, насколько динамичны боевые действия на востоке", – подытожил он.

Читайте также: NYT "предложил" Украине уступить РФ территории. Подоляк позвал редакцию "на кофе" в Бучу

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.