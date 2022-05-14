Украина, похоже, победила в битве за Харьков – американские аналитики

Украина, похоже, одержала победу в битве за Харьков, считают эксперты вашингтонского Института военных исследований (ISW). Российским войскам не удалось не только захватить второй по величине город Украины, но даже окружить его. Теперь же они вынуждены отступать под давлением украинской армии.

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Аналитики предполагают, что армия РФ решила полностью отойти с позиций возле Харькова из-за постоянных контрнаступлений Украины и ограниченного количества подкреплений. В последние несколько дней российские подразделения отступали, почти не пытаясь удерживать позиции.

"Таким образом, кажется, что Украина выиграла битву за Харьков", – пишут аналитики.

В то же время в Пентагоне отмечают, что, несмотря на локальные успехи украинской армии, бои вокруг Харькова продолжаются. "Не думаю, что мы видели продвижение на восток в последний день, но есть определенный прогресс в том, что они отодвинули российские силы ближе к границе и дальше от Харькова", – заявил представитель Министерства обороны США.

По прогнозу ISW, украинские войска будут пытаться перерезать наземные пути сообщения между Белгородом и изюмской группировкой войск агрессора. Однако полностью отрезать ее вряд ли удастся, потому что для этого нужно форсировать Северский Донец.

Сделать это непросто, что доказывают значительные потери российских войск, которые пытались пересечь реку у Кременной с целью оцепления Рубежного.

Эксперты ISW считают, что в ближайшее время Россия будет и дальше отступать из окрестностей Харькова, но постарается удержаться к западу от Волчанска, чтобы Украина не перерезала пути сообщения между Белгородом и Изюмом. "Непонятно, удастся ли им это", – говорится в публикации.

Тем временем Россия будет продолжать усилия, направленные на окружение Северодонецка и Лисичанска. Возможны новые попытки форсировать Северский Донец. Отдельные российские атаки, вероятно, будут продолжаться на остальном выступе Изюм-Донецк, но вряд ли они преуспеют, считают американские аналитики.

На юге Украины возможны попытки России добраться на расстояние артиллерийской атаки к Запорожью. Битва за Мариуполь, "на удивление", будет продолжаться, прогнозирует ISW.

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Андрей Водяный

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