70 единиц техники стоила РФ попытка форсировать Северский Донец – подсчеты OSINT
13.05.2022, 07:46
Джерело: Twitter Blue_Sauron
73 единицы военной техники потеряли россияне, пытаясь форсировать реку Северский Донец в районе села Белогоровка, пишет Милитарный со ссылкой на подсчеты OSINT-исследователя под ником Blue Sauron.
Он подробно обследовал фотографии БПЛА, которые распространили украинские военные.
"Российские военные потеряли более 40 БМП и 7 танков. Также среди потерь БТР-Д, БТР, МТЛБ, бронеавтомобили", – говорится в сообщении.
- 9 мая стало известно, что россиянам удалось перейти реку Северский Донец, сообщал Сергей Гайдай.
- Но их понтонную переправу уничтожили ВСУ.
- Гайдай объяснил, что переход через Северский Донец грозит тем, что Россия может перерезать трассу на Бахмут, отрезав Лисичанск и Северодонецк.
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