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70 единиц техники стоила РФ попытка форсировать Северский Донец – подсчеты OSINT

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2022, 07:46
70 единиц техники стоила РФ попытка форсировать Северский Донец – подсчеты OSINT - Фото
Джерело: Twitter Blue_Sauron

73 единицы военной техники потеряли россияне, пытаясь форсировать реку Северский Донец в районе села Белогоровка, пишет Милитарный со ссылкой на подсчеты OSINT-исследователя под ником Blue Sauron.

Он подробно обследовал фотографии БПЛА, которые распространили украинские военные.

70 единиц техники стоила РФ попытка форсировать Северский Донец – подсчеты OSINT

70 единиц техники стоила РФ попытка форсировать Северский Донец – подсчеты OSINT

70 единиц техники стоила РФ попытка форсировать Северский Донец – подсчеты OSINT

70 единиц техники стоила РФ попытка форсировать Северский Донец – подсчеты OSINT

"Российские военные потеряли более 40 БМП и 7 танков. Также среди потерь БТР-Д, БТР, МТЛБ, бронеавтомобили", – говорится в сообщении.

  • 9 мая стало известно, что россиянам удалось перейти реку Северский Донец, сообщал Сергей Гайдай.
  • Но их понтонную переправу уничтожили ВСУ.
  • Гайдай объяснил, что переход через Северский Донец грозит тем, что Россия может перерезать трассу на Бахмут, отрезав Лисичанск и Северодонецк.
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луганская область война с россией северский донец потери врага белогоровка
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