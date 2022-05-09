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Россияне перешли Северский Донец у Белогоровки, но их переправа уже уничтожена – Гайдай

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2022, 11:12
Россияне перешли Северский Донец у Белогоровки, но их переправа уже уничтожена – Гайдай - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Российским войскам удалось перейти реку Северский Донец в районе Белогоровки, но их понтонная переправа уже уничтожена. Об этом в эфире Радио Свобода утром в понедельник рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Переход через Северский Донец грозит тем, что Россия может перерезать трассу на Бахмут, отрезав Лисичанск и Северодонецк.

"Ближайшие бои идут на двух направлениях. Это Рубежное и Белогоровка, трасса Лисичанск – Бахмут. Врагу удалось там вчера построить понтонную переправу, переправить определенное количество войск. Бои продолжались всю ночь и сейчас продолжаются, надо дождаться, чем закончится сегодняшний день", – сказал глава ОВА.

Он надеется, что украинским военным удастся выбить тех россиян, которые смогли переправиться через Северский Донец.

"Переправа уже уничтожена. Много техники там валяется, что-то упало в реку", – отметил Гайдай.

  • 7 мая РФ нанесла авиаудар по школе в Белогоровке, где скрывались от обстрелов около 90 гражданских. По предварительным данным, погибли 60 человек.
Андрей Водяный
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