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Разведка Британии: Уход от Харькова – признание неспособности РФ захватить ключевые города

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 09:27
Разведка Британии: Уход от Харькова – признание неспособности РФ захватить ключевые города - Фото
Украинские военные под Харьковом (фото - ЕРА)

Неудачи армии РФ под Харьковом – это молчаливое признание неспособности России захватить ключевые города Украины. О таких выводах британской разведки сообщает Минобороны Соединенного Королевства в Twitter.

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Разведчики отмечают, что украинские силы продолжают контратаки севернее Харькова и отбивают города и села в направлении российской границы.

По их словам, РФ сделала приоритет на Донбассе – и российские подразделения в Харьковской области стали уязвимыми перед мобильными и высокомотивированными украинскими силами.

Несмотря на успехи РФ в частичном окружении Харькова в начале широкомасштабного вторжения, сейчас, по сообщениям, Россия выводит подразделения из Харьковской области для пополнения сил после тяжелых потерь.

"Вывод российских войск из Харьковской области является молчаливым признанием неспособности России захватить ключевые украинские города, где ожидалось (россиянами. – Ред.) ограниченное сопротивление населения", – говорится в сообщении.

В британской разведке предполагают, что выведенные из-под Харькова силы после восстановления будут развернуты на восточном берегу Северского Донца. По их мнению, задачей этих сил будет защита западного фланга основных сил РФ и основных путей снабжения для операций в районе Изюма.

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Марк Сировой
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Харьков армия рф войска россии контрнаступление разведка великобритании
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