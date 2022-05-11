Под Харьковом оккупанты перешли к обороне, освобожден еще один населенный пункт – Генштаб

На Харьковском направлении россияне наступательных действий не проводят. Подразделения оккупантов перешли к обороне с целью замедления темпа наступления украинских войск. ВСУ освободили населенный пункт Питомник. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 11 мая.

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На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В Брестской и Гродненской областях Беларуси проводятся сборы с привлечением военнообязанных запаса.

На Северском направлении враг продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В целях недопущения перегруппировки наших войск и переброски их на другие направления, подразделения ВС РФ проводят демонстрационные действия.

На Славянском направлении основные усилия врага сосредоточены на создании условий для возобновления наступления.

На большинстве временно занятых территорий Харьковской области с целью предотвращения передачи информации о перемещении российских войск оккупанты осуществляют подавление сети сотовой связи. Местные жители многих населенных пунктов остаются без электроэнергии и воды. Выезд на территорию, подконтрольную Украине, российскими оккупантами запрещен.

На Донецком направлении основные усилия противника сосредоточены на получении полного контроля над Рубежным и проведении наступления в направлении населенного пункта Лиман. Враг пытается удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец. Также продолжает подготовку к проведению наступления в направлениях населенных пунктов Курахово и Новопавловка.

Противник продолжает обстреливать позиции наших войск. Увеличил интенсивность ведения воздушной разведки с применением БПЛА.

На Бахмутском направлении с целью подготовки наступления российские оккупанты продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских войск в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Противник провел штурмовые действия по направлениям на Орехово и Тошковку, успеха не имел.

В Мариуполе враг блокирует и пытается уничтожить украинские подразделения в районе завода Азовсталь. Противник наносит артиллерийские и авиационные удары.

На Криворожском и Николаевском направлениях враг активных боевых действий не проводил, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии и минометов.

В Черноморской и Азовской морских зонах оккупанты наносят ракетные удары по важным объектам инфраструктуры Украины, оказывают поддержку сухопутным войскам на приморском направлении и блокируют гражданское судоходство.

"Враг продолжает нести потери. Противник дезорганизован и деморализован. По имеющейся информации, военнослужащим отдельных подразделений вооруженных сил российской федерации, выполняющим задачи на территории Украины, сообщили о невозможности проведения ротации до конца срока проведения так называемой "специальной операции", – сказано в сообщении.

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Вадим Ребрина

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