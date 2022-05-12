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Армия РФ форсирует Северский Донец и готовится наводить переправы у Новой Каховки: Генштаб

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12.05.2022, 07:51
Армия РФ форсирует Северский Донец и готовится наводить переправы у Новой Каховки: Генштаб - Фото
Попытки армии РФ форсировать реку (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России форсирует Северский Донец на Донбассе и готовится наводить понтонные переправы у Новой Каховки. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Цель врага осталась прежней – контроль над Луганской и Донецкой областями, сухопутным коридором во временно оккупированный Крым.

Ситуация по направлениям:

Юг

На Запорожском направлении – обстрелы из артиллерии высокой мощности и РСЗО. На Южнобугском и Таврическом – попытки РФ улучшить тактическое положение.

На Николаевском и Криворожском – артобстрелы, воздушная разведка. В районе Новой Каховки враг готовит инженерные подразделения для наведения понтонно-мостовых переправ. На Таврическом – пополнение запасов армии РФ, демонстративные действия россиян для сковывания украинских войск.

Донбасс

На Славянском направлении – перегруппировка россиян для возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Перемещена батальонно-тактическая группа (600-1000 человек) для усиления передовых подразделений. Также для восполнения потерь переброшено около 300 единиц вооружения и техники.

На Донецком – РФ пытается развить наступление на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях. Основная задача – контроль над Рубежным, захват Лимана и Северодонецка.

На Лиманском – враг форсировал Северский Донец для введения основных сил и наступления. В направлении Северска ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки, продолжаются бои. Чтобы преодолеть водную преграду, враг перебросил из Кременной технику понтонно-мостового парка.

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На Северодонецком – враг ведет наступление в направлении Кудряшовки, Северодонецка, имеет частичный успех. На Бахмутском – штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи. На Авдеевском – штурмовые действия в направлении Новобахмутовки, Новокалиново. На Кураховском – РФ наступает в направлении Степное – Новомихайловка, Славное – Новомихайловка, Александровка – Марьинка.

В Мариуполе оккупанты блокируют и пытаются уничтожить украинские подразделения в районе Азовстали, не прекращаются авиаудары.

Слобожанское

Враг делает перегруппировку, чтобы не допустить продвижения украинских сил к границе. В районах на север от Харькова – обстреливает украинские подразделения.

Север

Беларуские войска усиливают границу, остается угроза ракетно-бомбовых ударов из Беларуси. В Брянской и Курской областях РФ – усиленные наряды погранслужбы ФСБ и подразделения армии России. Россияне обстреляли из артиллерии приграничные пункты в Черниговской области и нанесли авиаудар в Сумской.

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Марк Сировой
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