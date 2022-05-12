Остин – Уоллесу: Началась новая фаза войны, но мы поможем Украине сейчас и в будущем

США и западные союзники помогут Украине в новой фазе войны против России, а также будут поддерживать ее обороноспособность в будущем. Об этом глава Пентагона Ллойд Остин заявил в начале встречи с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, передает пресс-служба американского ведомства.

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Остин лично поблагодарил коллегу за участие во встрече 40 министров обороны на базе в Рамштайне, где была создана контактная группа для поддержки Украины. Глава Пентагона с нетерпением ждет новой встречи в этом формате.

Он отметил, что США и Британия твердо солидарны с Вооруженными силами Украины и ее народом, а мир – в восторге от мужества украинцев.

"Я горжусь тем, что работаю с вами, чтобы помочь Украине защитить свою демократию и суверенитет. Теперь российское вторжение вступило в другую, не менее опасную фазу, но мы продолжим работать вместе с единством и решимостью дать Украине то, что ей нужно для защиты сейчас и в будущем", – сказал Остин.

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Оба министра поблагодарили друг друга за лидерство США и Британии в поддержке Украины. Остин сказал, что помощь Лондона имела результат на поле боя. А Уоллес отметил, что поддержка со стороны США и обучение украинских сил, которое длилось с 2015 года, помогли Украине выстоять в обороне от очень агрессивной России.

"Это лидерство лежит в основе НАТО, и в последние несколько лет люди критиковали НАТО. Но я думаю, что реакция на это российское вторжение показала, что на самом деле мозг НАТО далеко не мертв, НАТО живо, здорово и сплочено", – сказал Уоллес.

По результатам встречи Уоллеса и Остина в Пентагоне отметили, что министры обсудили трансатлантическое сотрудничество и региональную безопасности в свете полномасштабного жестокого нападения РФ на Украину. Они также обсудили текущие усилия по поддержке Украины, в том числе путем предоставления помощи в сфере безопасности.

Министры с нетерпением ждут встречи на заседании министров обороны стран НАТО в следующем месяце и "дальнейшего углубления особых отношений" США и Британии.

10 мая глава нацразведки США заявил, что российский диктатор Владимир Путин меняет планы и готовится к затяжной войне.

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Марк Сировой

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