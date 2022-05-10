Защитники Украины освободили четыре населенных пункта в Харьковской области – Генштаб

В Харьковской области украинские защитники освободили населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак. Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 мая.

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Враг увеличивает темпы проведения стратегической наступательной операции в восточной операционной зоне, сообщили в Генштабе.

На Северском направлении оккупанты обстреляли из минометов участки местности в приграничных районах возле населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не производил. Продолжает перегруппировку имеющихся подразделений, оборудует передовые позиции, усиливает систему противовоздушной обороны.

Оккупанты дополнительно переместили до пятисот мобилизованных с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

На Изюмском направлении враг создает благоприятные условия для перехода в наступление, пополняет запасы, оборудует передовые позиции и усиливает воздушную разведку.

На Северодонецком направлении продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

Враг совершает штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области. Успеха не имеет.

Противник пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка, совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, успеха не имеет.

На Донецком направлении оккупанты пытались штурмовать Марьинку, Каменку Ясиноватского района и Новомихайловку Покровского района Донецкой области. Успеха не было.

В Мариуполе противник продолжает штурмовать завод Азовсталь.

На Запорожском и Южнобужском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Противник продолжает нести потери на территории Украины. По информации Генштаба, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район Белгорода. Значительная часть оставшихся контрактников написали рапорты на увольнение, сообщили в Генштабе.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак", – говорится в сообщении.

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Вадим Ребрина

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